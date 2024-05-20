В приложении Резерв+ уже обновили данные более 415 тыс граждан

По состоянию на первую половину понедельника 20 мая в электронном приложении для призывников "Резерв+" обновили данные более 415 тыс граждан.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Для сравнения она предоставила другие статистические данные: Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - 2944, Центры предоставления админуслуг (ЦПАУ) - 3703.

"Мы сделаем все, чтобы соответствовать Вашим ожиданиям - сделать взаимодействие с государством современным и технологичным" - написала Екатерина Черногоренко.

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Напомним:

В первый день работы приложения Резерв+, 18 мая, в нем зарегистрировалось более 150 тысяч граждан, еще сотни тысяч ожидают авторизации.

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