Основатель криптобиржи Binance приговорен к четырем месяцам заключения: меньше, чем просили

Reuters

Бывший генеральный директор Binance Чанпенг Чжао был приговорен 30 апреля к четырем месяцам заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов США по отмыванию денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Чжао, который когда-то считался самой влиятельной фигурой криптоиндустрии, известный как "CZ", стал вторым крупным криптобоссом, приговоренным к тюремному заключению.

Приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, был значительно короче, чем три года, которых добивались прокуроры, и ниже максимального срока в 1-1,5 года, рекомендованного федеральными правилами.

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Это также значительно меньше, чем 25 лет за решеткой, которые Сэм Бенкман-Фрид получил в марте за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов своей ныне обанкротившейся биржи FTX.

Тем не менее, прокуроры приветствовали результат многолетнего расследования в отношении Binance и Чжао, миллиардера, который жил за пределами США в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Это был эпический день, - сказала прокурор США Тесса Горман журналистам у здания суда. "Заключение было критически важным в этом деле, и мы довольны результатом".

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Перед вынесением приговора Джонс обвинил Чжао в том, что рост и прибыльность Binance были более приоритетными, чем соблюдение законов США.

"У вас были средства, финансовые возможности и власть, чтобы убедиться в том, что все правила должны быть соблюдены, и вы не воспользовались этой возможностью", - сказал он.

Чжао никак не отреагировал на приговор.

Напомним:

Министерство юстиции США просит для основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпенг Чжао 36 месяцев заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.