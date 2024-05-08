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На Prozorro впервые продают Bitcoin: стартовая цена ниже рыночной

Среда, 8 мая 2024, 15:00 - Владимир Туник-Фриз

На Prozorro продажи выставили 0,1 биткойна, впервые в истории сайта. Аукцион состоится 14 мая, стартовая цена лота составляет 188 тыс грн.

Об этом известно со страницы лота на сайте Prozorro продажи.

Продавец предлагает купить 0,146 биткойна, что стоит примерно 350 - 400 тыс грн по рыночной стоимости.

Стартовая цена лота составляет 188 тыс грн.

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Среди необходимой документации для покупки выделяют документы, подтверждающие источники поступления средств, а также заверения о неиспользовании средств, полученных преступным путем.

Начало аукциона запланировано на 14 мая.

Напомним:

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Украина как кандидат в члены ЕС планирует принять европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.

Экономическая правда

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