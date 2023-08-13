Основатель FTX Бенкман-Фрид отправился в тюрьму из-за давления на свидетелей

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Сэм Бенкман-Фрид отправляется в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.

Об этом сообщает Reuters.

Судья окружного суда США отменил залог для основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого обвиняют в давлении на свидетелей.

Прокуроры заявили, что Бенкман-Фрид "перешел черту", поделившись частными записями бывшей романтической партнерши Кэролайн Эллисон с репортером New York Times.

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Судья отклонил просьбу защиты отложить задержание Бенкмана-Фрида до рассмотрения апелляции на это решение.

Прокурор Даниэль Сассун предложила на слушании, чтобы Бенкмен-Фрид содержался в исправительной колонии округа Путнам, тюрьме среднего уровня безопасности примерно в 88 км к северу от Манхэттена, где содержится около 68 заключенных.

Сассун сказала, что подсудимый будет иметь доступ к ноутбуку с поддержкой Интернета, чтобы просмотреть доказательства для подготовки к суду.

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Напомним:

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Экономическая правда.