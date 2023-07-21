FTX подала до суду на засновника біржі та колишніх топменеджерів: вимагає понад $1 мільярд

Сем Бенкман-Фрід фото Bloomberg

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Про це пише Financial Times.

Позов, поданий FTX під керівництвом команди, очолюваної експертом з реструктуризації Джоном Реєм, спрямований на численні виплати за акціями, купівлю нерухомості, грошові перекази та інші транзакції, які, на думку компанії, повинні бути скасовані відповідно до законодавства про банкрутство.

Серед ймовірних бенефіціарів транзакцій, описаних у позові, є Керолайн Еллісон, колишня керівниця торговельного підрозділу FTX - Alameda Research.

Реклама:

"В одному з випадків, перелічених у позові, Еллісон нібито виплатила собі бонус у розмірі 22,5 млн дол, частина якого пізніше була переведена на особистий банківський рахунок і згодом використана для інвестування мільйонів доларів у компанію, що займається дослідженнями в галузі штучного інтелекту.

Зісяо "Гері" Ван, співзасновник FTX, і Нішад Сінгх, який працював у FTX і Alameda, також названі в скарзі як бенефіціари ймовірних незаконних переказів", - пише газета.

Еллісон, Ванг і Сінгх визнали себе винними за звинуваченнями, включаючи шахрайство, у кримінальних справах, не пов'язаних з позовом, поданим у четвер. Бенкман-Фрід не визнав себе винним за звинуваченнями у шахрайстві, висунутими у США.

Реклама:

Позов проти FTX, поданий у четвер, відкриває "новий фронт" у спробах Рея повернути активи, які, за його словами, по праву належать кредиторам криптобіржі.

У листопаді компанія подала заяву про банкрутство. Незабаром після цього Рей, який раніше керував ліквідацією Enron, заявив, що ніколи раніше не бачив "такого повного провалу корпоративного контролю і такої повної відсутності достовірної фінансової інформації".

Адвокати відповідачів не відразу відповіли на запити про коментарі.

Читайте також: Крах FTX: як Сем Бенкман-Фрід завалив криптогіганта вартістю 30 мільярдів доларів

Економічна правда