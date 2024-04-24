США требуют 3 года тюрьмы для основателя Binance

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Министерство юстиции США просит для основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпенг Чжао 36 месяцев заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.

Об этом пишет Reuters.

По словам прокуроров в окружном суде западного округа Вашингтона, приговор в виде лишения свободы сроком на 36 месяцев является оправданным, учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствия.

Судебное заседание по делу Чжао должно состояться 30 апреля, на котором будет окончательно определена мера наказания для основателя Binance.

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Власти США заявили, что Binance не сообщила о более 100 000 подозрительных транзакций с определенными террористическими группами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии, или ИГИЛ.

Отмечается, что федеральные правила вынесения приговоров предусматривают максимальное наказание в виде 18 месяцев заключения для Чжао, который согласился не подавать апелляцию на любое продление срока заключения до этого срока. Он находится на свободе в США под залог в 175 млн долларов.

Прокуроры заявили, что платформа Binance также поддерживала продажу материалов с изображением сексуального насилия над детьми и была получателем значительной части средств, полученных от программ-вымогателей.

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Напомним:

В 2022 году после краха криптобиржи FTX Комиссия по ценным бумагам (SEC) США заинтересовалась крупными криптопроектами, в частности Tron, Coinbase, Gemini и Genesis. Комиссия уверена, что все криптомонеты являются ценными бумагами, поэтому каждый причастный к их выпуску или продаже нарушает американское законодательство.

В начале 2023 года после лет расследований и сообщений о нарушении санкций и других злоупотреблениях SEC обратилась в суд в отношении крупнейшего игрока криптоиндустрии - Binance. К обвинениям в незаконной торговле ценными бумагами добавились факты отмывания средств, обслуживания подсанкционных клиентов из Ирана и РФ, проведения трансакций в интересах террористов и киберпреступников.

Итогом юридической битвы между SEC и Binance стало мировое соглашение, по которому биржа выплатит рекордные для отрасли 4,3 млрд долл штрафа, а ее основатель и CEO, "король криптоиндустрии" Чанпен Чжао, ушел в отставку.