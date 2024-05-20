250 тысяч за подключение газа: прокуратура разоблачила руководителя филиала "Киевоблгаза"

Киевская прокуратура разоблачила руководителя филиала ПАО "Киевоблгаз" на получении взятки в 250 тысяч за беспрепятственное присоединение участка, где планируется строительство таунхаусов к центральному газоснабжению.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевоблгаз" НАК "Нафтогаз Украины".

По данным следствия, чиновник получил от представителя застройщика 250 тысяч гривен. За это руководитель филиала "Киевоблгаз" должен был способствовать беспрепятственному подключению участка для застройки таунхаусами к центральному газоснабжению.

Чиновника арестовали во время получения всей суммы взятки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении руководителю филиала ПАО „Киевоблгаз" НАК „Нафтогаз Украины" по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Экономическая правда