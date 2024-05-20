НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии для стимуляции импорта ночью

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию бизнеса с 1 июня.

Об этом говорится в принятом решении во время заседания 20 мая.

Отмечается, что согласно решению НКРЭКУ вечерние часы пик прайс-кэпы повысятся на 20%, ночью в отдельные часы - более чем вдвое.

Отключения света в Украине ночью связаны с неблагоприятными условиями импорта электроэнергии из Европы. Разница в ценах делает покупку ночью нерентабельной для перепродажи.

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Соответственно повышение прайс-кэпов позволит стабилизировать энергосистему и увеличить импорт в ночные часы.

Так, с 1 июня на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт-ч, против 3000 грн/МВт-ч ранее.

Также с 08:00 до 11:00 цены остаются 6900 грн/МВт-ч.

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Кроме того, для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 цены выросли до 6900 грн/МВт-ч. До этого с 07:00 до 08:00 - цены составляли 5600 грн/МВт-ч.

Вечерние тарифы (с 17:00 до 23:00) выросли с 7500 грн/МВт-ч до 9000 грн/МВт-ч.

Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке максимальные предельные цены ночью (с 00:00 до 07:00) увеличены с 4000 грн/МВт-ч до 6600 грн/МВт-ч.

Днем (с 7:00 до 17:00) и ночью (с 23:00 до 24:00) цена остается на уровне 8250 грн/МВт-ч.

Вечерний тариф (с 17:00 до 23:00) повысился с 8250 грн/МВт-ч до 10 000 грн/МВт-ч.

Цена в пиковое ночное время (с 23:00 до 00:00) выросла с 4000 грн/МВт-ч до 8250 грн/МВт-ч.

Минимальная предельная цена остается неизменной - 0,01 грн/МВт-ч.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые максимальные предельные цены электроэнергии (price caps) на рынках "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).