ДТЭК готовит вторую очередь строительства Тилигульской ВЭС
Понедельник, 20 мая 2024, 13:00 -
ДТЭК ведет подготовительные работы ко второй очереди строительства Тилигульской ветровой электростанции, которая находится в Николаевской области в 100 километрах от линии фронта.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Тилигульскую ВЭС открыли в мае 2023 года. Мощность станции оценивается в 114 МВт. Предполагается, что после завершения работ мощность ВЭС составит 500 МВт. Это сделает ее крупнейшей ВЭС в Восточной Европе и позволит уменьшить выбросы углерода на 400 тысяч тонн ежегодно, - сообщали в ДТЭК в 2023 году.
Год назад строительство второй очереди оценивали в 450 млн долл.
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Напомним:
Компания ДТЭК планирует в 2025 году завершить строительство Тилигульской ветровой электростанции.
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