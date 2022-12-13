"Картковий будинок": засновник FTX обдурив інвесторів на 1,8 мільярда доларів – регулятор США

Сем Бенкман-Фрід getty images

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

SEC заявляє, що Сем Бенкман-Фрід обдурив інвесторів на $1,8 мільярда доларів.

Комісія також заявила, що він приховував ризики і зв'язок FTX зі своєю торговою фірмою Alameda Research, а також використовував кошти клієнтів.

"Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на фундаменті обману, кажучи інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель в криптовалюті", - йдеться в заяві голови SEC Гері Генслера.

У позові SEC, поданому до суду Південного округу Нью-Йорка, йдеться також, що Бенкман-Фрід перенаправив мільярди доларів коштів клієнтів на розвиток інших своїх компаній.

У заяві SEC йдеться, що FTX залучила понад 1,8 мільярда доларів, в тому числі 1,1 мільярда доларів від близько 90 американських інвесторів, в рамках "організованої схеми обману інвесторів", які купили акції, будучи впевненими, що FTX має відповідний контроль.

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SEC заявила, що Бенкман-Фрід особисто керував тим, щоб "механізм ризику" FTX не застосовувався до Alameda і приховував від інвесторів масштаби зв'язків між двома організаціями.

Комісія наголосила, що ще минулого місяця Бенкман-Фрід вводив інвесторів в оману, намагаючись заповнити багатомільярдну діру, в той час як FTX не змогла задовольнити мільярдні вимоги клієнтів про виведення коштів. Це припинилося тільки тоді, коли FTX і Alameda подали заяву про банкрутство 11 листопада.

SEC прагне заборонити Бенкману-Фріду обіймати посаду директора публічної компанії або пропонувати криптовалюти чи інші цінні папери. Агентство прагне змусити його повернути свої активи, отримані злочинним шляхом.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований у понеділок на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

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Економічна правда