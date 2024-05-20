Золото взлетело до исторического максимума на фоне смерти президента Ирана

Золото взлетело до исторического максимума благодаря оптимизму относительно того, что Федеральный резерв начнет смягчать монетарную политику в этом году, а также росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цена на банковский металл подскочила на 1,4% до 2450,07 долларов за унцию, превысив предыдущий внутридневной рекорд, достигнутый в апреле. Трейдеры повышают ставки на то, что Федеральный резерв может снизить стоимость заимствований уже в сентябре, что будет способствовать росту цен на золото.

Bloomberg

На прошлой неделе доллар США упал, а казначейские облигации выросли после того, как инфляция в апреле замедлилась больше, чем ожидалось. Это оказало поддержку драгоценному металлу.

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Золото оказалось в центре внимания после того, как разбился вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Эта новость усилила ощущение растущих геополитических рисков в регионе после того, как накануне нефтяной танкер, направлявшийся в Китай, был подбит ракетой Хуситов в Красном море.

"Рост золота обусловлен новостями и неопределенностью относительно того, что произошло в Иране", - сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель отдела институциональных рынков нефтеперерабатывающего завода ABC в Сиднее.

Напомним:

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Иранское официальное агентство новостей IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.

Цены на золото могут взлететь до 3500 долларов за унцию к концу 2025 года, если инфляция начнет расти.

Цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый раз с начала года.

Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.