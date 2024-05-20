Все разделы
Укр / Рус

В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК

Понедельник, 20 мая 2024, 14:05 - Экономическая правда

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесли изменения в критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников.

Об этом сообщается на Правительственном портале. 

Согласно Приказу, который вступил в силу 17 мая 2024 года, изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности. 

Отныне предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и предоставлении услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев:

Реклама:
  1. Быть исполнителем или соисполнителем: 

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора по производству товаров оборонного назначения за счет средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины. 

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Реклама:

Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

  1. Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденному постановлением Кабмина от 8 марта 2024 г. 

"Таким образом, изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые действовали до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до сих пор, ничего не меняется", - отметили в Министерстве. 

Напомним:

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет страны.

война Украина ОПК
Реклама:
Материалы по теме
В приложении Резерв+ уже обновили данные более 415 тыс граждан 20 мая 2024, 13:05
Хлеб вместо металла: как Украина пытается удержаться на международных товарных рынках 20 мая 2024, 08:45
В Донецкой области энергетики попали под обстрел "Ланцета": пострадавших нет 19 мая 2024, 10:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте