Основателя FTX Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество

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Окружной судья США вынес приговор по делу основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкман-Фрида по обвинению в мошенничестве с кражей 8 млрд долл у клиентов биржи, приговорив его к 25 годам тюрьмы.

Об этом пишет Reuters.

"Я совершил много ошибок", - заявил Бенкман-Фрид в суде, но продолжал настаивать на том, что у биржи FTX была возможность расплатиться с клиентами, когда она "обвалилась".

"Окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор на заседании суда Манхэттена после того, как отклонил утверждение Бенкмана-Фрида о том, что клиенты FTX на самом деле не потеряли деньги, и обвинил его во лжи во время судебных показаний.

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Присяжные признали 32-летнего Бенкмана-Фрида виновным 2 ноября по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, которые стали следствием краха FTX в 2022 году. Крах FTX прокуроры назвали "одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США", - говорится в сообщении.

Судья Каплан заявил, что Бенкман-Фрид не проявил раскаяния.

"Он знал, что это неправильно. Он знал, что это преступление. Он сожалеет, что сделал очень плохую ставку на вероятность того, что его поймают. Но он не собирается ничего признавать, и это его право", - сказал Каплан перед вынесением приговора.

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Основатель FTX во время 20-минутного выступления перед судьей признал, что клиенты FTX пострадали, и попросил прощения у своих бывших коллег по бирже.

Каплан заявил, что суд установил то, что клиенты FTX потеряли 8 миллиардов долларов, инвесторы FTX потеряли 1,7 миллиарда долларов, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бенкманом-Фридом, потеряли 1,3 миллиарда долларов.

"Утверждение ответчика о том, что клиентам и кредиторам FTX будет выплачено в полном объеме, вводит в заблуждение, является логически ложным и спекулятивным", - заявил Каплан.

"Вор, который берет свою добычу в Лас-Вегас и успешно делает ставки на украденные деньги, не имеет права на уменьшение приговора, используя свой выигрыш в Лас-Вегасе, чтобы вернуть украденное", - подчеркнул он.

Судья также заявил, что Бенкман-Фрид солгал во время судебных показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые из FTX.

Федеральные прокуроры требовали для него тюремного заключения сроком от 40 до 50 лет. Адвокат Бенкмана-Фрида Марк Мукасей утверждал, что приговор не должен превышать 5-5,5 лет заключения.

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Напомним:

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря 2022 года на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Бенкмана-Фрида американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

В августе 2023 года его отправили в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.

В ноябре 2023 года Бенкмана-Фрида признали виновным в семи пунктах обвинения в мошенничестве и заговоре после этого. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений. Судья назначил дату вынесения приговора в марте.

Экономическая правда