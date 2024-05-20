Из-за обстрелов продолжают быть обесточенными потребители в 6 областях 

Из-за обстрелов были обесточены абоненты в 7 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Донецкой области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 5,2 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах. Энергетики запитали 5,4 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 105 населенных пунктов, всего - почти 48 тысяч абонентов.

Запорожская область. Энергетики восстановили энергоснабжение 204 абонентам, в том числе - 13 семьям в прифронтовом населенном пункте, которые были обесточены из-за обстрелов. Также устранено технологическое нарушение в электросетях, запитано 191 домовладение.

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Николаевская область. Из-за боевых действий без напряжения остаются 2 юридических потребителя.

Сумская области. Из-за вражеских обстрелов остаются без напряжения более 3,8 тысячи абонентов в 67 населенных пунктах.

Харьковская область. Энергетики запитали 1240 абонентов, однако из-за повторных обстрелов есть новые обесточивания. На утро из-за боевых действий остаются без света 34,2 тысячи точек учета.

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В г. Херсон остаются обесточенными почти 3 тысячи точек учета. В области из-за обстрелов отключено более 1,4 тысяч абонентов в 8 населенных пунктах. Всего без света 27,3 тысячи абонентов в 53 населенных пунктах.

Черниговская область. В результате боевых действий остаются обесточенными более 1,6 тысячи точек учета в 28 населенных пунктах.

Напомним:

Сегодня, 20 мая, в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.