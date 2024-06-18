Рада поддержала правку об экономическом бронировании членов "клуба белого бизнеса" – Гетманцев

Верховная Рада одобрила правку к закону о так называемом "клубе белого бизнеса", который рекомендует ввести экономическое бронирование для предпринимателей, входящих в этот список.

Об этом заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, пишет Forbes Украина.

"18 июня Верховная Рада приняла в целом №11084 об особенностях налогового администрирования во время военного положения - так называемый закон о "клубе белого бизнеса", который предусматривает ряд преимуществ.

Среди прочих, по словам Гетманцева, депутаты поддержали его правку. Она рекомендует Кабмину внести изменения в Порядок бронирования военнообязанных и ввести автоматическое бронирование налогоплательщикам, включенным в "клуб белого бизнеса". Доля забронированных - до 25% военнообязанных работников", - говорится в сообщении.

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Гетманцев добавил, что это еще не означает введение бронирования, поскольку это рекомендация. "Мы дали правительству пас и ожидаем ответа", - отметил нардеп.

Экономическое бронирование членов "клуба белого бизнеса" не является альтернативой экономическому бронированию в целом, это дополнительная опция, а не основная, добавил Гетманцев. На сегодня в парламенте есть три законопроекта по экономическому бронированию, и эта правка не влияет на них, резюмировал он.

Напомним:

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Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса".

Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха, который на прошлой неделе подал законопроект №11331 об экономическом бронировании, 17 июня зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта - №11331-1 и №11331-2.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

В случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели, заявил Наталуха.

Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.

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