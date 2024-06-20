Финкомитет одобрил согласованную с международными партнерами реформу БЭБ после ночи раздумий

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил новый, финальный законопроект о перезагрузке БЭБ, который соответствует требованиям международных партнеров.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Мы одобрили Комитетом ко второму чтению новую и финальную версию законопроекта о реформе БЭБ! Вчера весь вечер и ночь мы доводили до результата тяжелые многосторонние переговоры и вот он. За - 20 голосов". - заявил он.

По его словам, новая редакция закона сейчас соответствует требованиям международных партнеров, бизнеса и общественности.

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Новый законопроект предусматривает:

Нового Председателя БЭБ должна выбирать комиссия из 6 членов, где половина - международные эксперты с правом решающего голоса.

Переаттестация проводится комиссией где 6 членов - от новоизбранного директора БЭБ и еще 6 - от международных партнеров, но по предложению украинской бизнес среды.

Три последующих года будет работать кадровые комиссии: 6 от БЭБ, 6 от партнеров по предложению украинского бизнеса.

Гарантирована независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАПК.

Уже сегодня пройдет голосование по законопроекту в Верховной Раде.

Напомним:

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Экономическая правда.