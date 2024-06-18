В Раде предложили две альтернативные модели экономического бронирования

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха, который на прошлой неделе подал законопроект №11331 об экономическом бронировании, 17 июня зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта - №11331-1 и №11331-2.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект №11331, зарегистрированный 11 июня, предусматривает бронирование специалистов, которых трудно заменить, при условии уплаты повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц.

В то же время в альтернативных законопроектах предлагаются другие модели:

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с бронированием по уровню зарплаты в более 36 336 грн;

смешанную модель с 36 336 грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФЛП.

В первом случае бронированию будут подлежать наемные военнообязанные, имеющие среднемесячную зарплату не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года (сейчас один минимум составляет 3028 грн) - при условии, что работодатель не имеет долгов перед работниками и бюджетом.

Второй случай предусматривает также возможность забронировать ФЛП, зарегистрированного не позднее чем за 6 месяцев до вступления в силу закона - при условии, что его доход составляет не менее чем трехкратный размер сбора за бронирование военнообязанных (более 61 200 грн).

Напомним:

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

В случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели, заявил Наталуха.

Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.

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