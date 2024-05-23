Бюджету не хватает денег на оборону: правительство работает над повышением налогов

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в правительстве и Верховной Раде.

Так, министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн. Вместе с тем, другие собеседники издания оценивают потребности бюджета в 400-500 млрд грн.

"Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят трое депутатов Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФОПов, утверждают двое депутатов из финансово-экономического блока", - пишет издание.

Реклама:

В то же время, об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение - на 2-3%.

"Изменения не являются финальными, дискуссия по ним еще продолжается", - отмечает Forbes.

По расчетам Forbes, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может принести бюджету дополнительно 90-100 млрд грн в год.

Реклама:

Повышение ставки НДС на 1% даст около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. В случае повышения НДС на 2-3% доходы в бюджет могут вырасти на 70-120 млрд грн.

В Раду соответствующий законопроект может попасть в конце июня - начале июля. Если документ примут быстро, то обновленные ставки заработают не раньше сентября.

Читайте также: Налоговая мобилизация. Где власть будет искать дополнительный триллион гривен, чтобы закрыть дыру?

Чиновники пообещали солдатам на фронте по 70 тысяч, но денег на это еще нет. Что делать?

Украинский парадокс. Бизнес хочет безопасно работать и всех забронировать от мобилизации

Напомним:

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Экономическая правда.