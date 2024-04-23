Фонд госимущества продал имущественный комплекс ГП "Инжексбуд" за 27,5 миллиона

На приватизационном аукционе был реализован единый имущественный комплекс госпредприятия "Инжексбуд" с базой отдыха в Киевской области.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

"27,5 млн грн. Такой оказалась победная ставка во время сегодняшней продажи ЕИК ГП "Инжексбуд" на платформе Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении.

В состав имущественного комплекса входят административные помещения в центре Киева площадью 62,7 кв.м и база отдыха в Бориспольском районе.

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По словам Коваля, за лот соревновались 21 участник. В результате конкуренции цена со стартовых 6 млн грн выросла в 4,5 раза.

Напомним:

Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион единый имущественный комплекс Николаевского государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Стартовая цена - 11,39 млн грн без НДС.

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Фонд госимущества провел 8 успешных онлайн-аукционов по приватизации на общую сумму 28,5 млн гривен.