Конкурент OpenAI назначил сооснователя Instagram руководителем отдела продуктов

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Конкурент OpenAI - стартап в области искусственного интеллекта Anthropic - нанял сооснователя Instagram Майка Кригера на должность главы отдела продуктов.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это назначение является частью более широких усилий Anthropic, направленных на предоставление услуг ИИ большему количеству пользователей и бизнеса.

"Кригер, который ранее занимал должность технического директора в Instagram, будет контролировать функции разработки, управления и дизайна продукта Anthropic", - пишет агентство.

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"Кригер поможет расширить наш набор корпоративных приложений и представить модель ИИ Claude более широкой аудитории", - отметили в компании.

Основанная бывшими сотрудниками OpenAI в 2021 году, Anthropic стала основным конкурентом разработчика ChatGPT, сосредоточившись на ответственной разработке ИИ. Как и OpenAI и другие ИИ-компании, Anthropic также все больше сосредотачивается на продаже своего чат-бота Claude компаниям, пытаясь монетизировать новую технологию.

"Опыт Майка в разработке интуитивно понятных продуктов и пользовательского опыта будет бесценным, поскольку мы создаем новые способы взаимодействия людей с Claude, особенно на рабочем месте", - сказал соучредитель и главный исполнительный директор Anthropic Дарио Амодей.

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Кригер и Кевин Систром основали Instagram в 2010 году, а через два года продали его компании Meta.

После ухода из Facebook (принадлежит Meta) сооснователи запустили Artifact - приложение для персонализированных новостей. В прошлом месяце Artifact приобрела компания Yahoo.

Экономическая правда