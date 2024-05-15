По всей Украине 16 мая будут действовать почасовые отключения света - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" ввел графики почасовых отключений в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объясняют, что это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.

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Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Добавляется, что причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Соответственно мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, совершенных РФ по украинской энергосистеме с 22 марта.

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Напомним:

Вследствие тяжелой ситуации в энергосистеме применены экстерные отключения света в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице.