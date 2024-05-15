"Изготовление нелегально табака заблокировано": Гетманцев сообщил об обысках у производителей

Вчера, 14 мая, проведены обыски в пяти крупнейших отечественных производителей табака, в отношении которых есть подтвержденные сведения об их нелегальной деятельности.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

Он отметил, что среди этих производителей табака известная львовская фабрика и фабрика известного конвертатора из Киева.

По его данным, кое-где обнаружены поддельные акцизные марки, немаркированные табачные изделия. Обыски не завершены.

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"Процессуальные действия по подтверждению изготовления контрафактных сигарет на соответствующем оборудовании продолжаются. Это требует некоторого времени, но это при желании, которое точно есть, не сложно. На сегодняшний день изготовление нелегального табака заблокировано полностью. Имею обоснованную надежду навсегда", - написал в своем телеграмме Гетманцев.

Он не указал названия производителей табака, в то же время поблагодарил Бюро экономической безопасности.

По состоянию на 10.00 15 мая сообщений об обысках на сайте БЭБ не было.

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В 10.32 на сайте БЭБ размещено сообщение об обысках у производителей табака.

В нем отмечается, что детективы БЭБ проводят 24 одновременных обыска на производствах и в складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции. В частности в производстве сигарет по форме 2 и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС.

Во время обысков детективы уже обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel", "Compliment" и т.д. без марок акцизного налога. Также выявлено ориентировочно 18 тонн табака.

Кроме того, предварительно установлено, что подавляющее количество отправлений незаконно произведенной табачной продукции осуществлялась известной службой доставки. На одном из ее отделений было обнаружено большое количество сигарет без марок акцизного налога. Обыски на производствах продолжаются. К соответствующим проверкам и исследованиям привлечены криминалисты и Государственная налоговая служба.