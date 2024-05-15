Словакия планирует построить новый ядерный реактор

Правительство Словакии в среду одобрило план строительства еще одного ядерного реактора в стране, которая в значительной степени полагается на ядерную энергетику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Новый реактор с ожидаемой мощностью 1200 мегаватт будет построен на атомной электростанции Ясловске Богунице, где компания Slovenske Elektrarne сейчас эксплуатирует два ядерных энергоблока.

Правительство заявило, что министры финансов и экономики проработают детали до конца октября. Министр экономики Дениса Сакова ранее заявила, что российский энергетический гигант "Росатом" не будет допущен к участию в возможном тендере на строительство блока.

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Словакия производит более 50% электроэнергии на двух атомных электростанциях.

Это решение отражает недавнюю ядерную экспансию в Центральной и Восточной Европе. Соседняя Чешская Республика сейчас стремится построить до четырех ядерных реакторов. Французский государственный ядерный гигант EDF и корейская KHNP являются двумя претендентами на участие в проекте. Польша заключила соглашение с Westinghouse о строительстве своей первой атомной электростанции, в то время как "Росатом" намерен построить пятый и шестой реакторы в Венгрии.

Напомним, в ноябре 12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

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Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности, российского.

В то же время некоторые государства Евросоюза, такие как Германия, выступают против дополнительного наращивания мощностей АЭС.

Европейская правда