"Киевтеплоэнерго" планирует 17 мая завершить ремонт поврежденной теплосети на "Лыбедской"

ФОТО КГГА

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) планирует 17 мая закончить ремонт поврежденного участка магистральной теплосети на улице Антоновича рядом со столичным ТРЦ "Ocean Plaza".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что поврежденный участок трубы демонтировали, а вместо него проложили новый стальной. В целом КТЭ планирует заменить около 20 м трубопровода диаметром 1000 мм.

"До утра четверга 16 мая планируют завершить первый этап работ и открыть проезд по двум полосам движения. Закончить устранение повреждения планируют в пятницу, 17 мая", - говорится в сообщении.

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В предприятии добавили, что повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, который эксплуатировался с 1987 года, произошло во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. Такие испытания являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Напомним:

14 мая на улице Антоновича, 176 в Голосеевском районе Киева прорвало магистральный водопровод - вода залила дорогу вблизи метро "Лыбедская" и торгового центра Ocean Plаza, движение транспорта перекрыли.

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На месте, где произошло повреждение тепломагистрали, частично восстановили движение транспорта - по одной полосе.