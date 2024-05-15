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"Укрзализныця" возобновила прямое сообщение между Славутичем и Киевом

Среда, 15 мая 2024, 17:55 - Игорь Пилипив

"Укрзализныця" возобновила прямое сообщение между Славутичем и Киевом, на котором будет курсировать современный модернизированный электропоезд. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Отмечается, что для восстановления сообщения железнодорожники продлили маршрут регионального электропоезда "Фастов – Чернигов" до Славутича. 

Так, региональный поезд №894-893 отправляется из Славутича ежедневно в 16:19, прибывает в Киев в 20:26 и в Фастов в 21:44. 

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В обратном направлении поезд №892-891 отправляется из Фастова в 07:00, из Киева в 08:11 и прибывает в Славутич в 11:46.

Также в сообщении Чернигов – Славутич будут курсировать дополнительные пригородные поезда №6859-6860 (ежедневно, кроме выходных) и №6862 (ежедневно).

Напомним:

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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на маршрут Киев - Сумы, который будет состоять из сидячих вагонов.

Укрзализныця Киев
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