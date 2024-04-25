Кабмин внес столичную гостиницу "Украина" в перечень большой приватизации

Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации государственной собственности гостиницу "Украина".

Об этом говорится в распоряжении от 23 апреля 2024 г. № 352-р.

Ранее, Фонд государственного имущества оценил отель "Украина" в более миллиарда гривен.

Напомним:

Реклама:

Сообщалось, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.

Кабмин забрал у Министерства обороны и передал в управление Фонда госимущества для приватизации трехзвездочный отель "Казацкий", который находится в центре Киева на Майдане Независимости.