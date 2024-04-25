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Кабмин внес столичную гостиницу "Украина" в перечень большой приватизации

Четверг, 25 апреля 2024, 12:29 - Артур Крыжный
 

Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации государственной собственности гостиницу "Украина".

Об этом говорится в распоряжении от 23 апреля 2024 г. № 352-р.

Ранее, Фонд государственного имущества оценил отель "Украина" в более миллиарда гривен.

Напомним:

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Сообщалось, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.

Кабмин забрал у Министерства обороны и передал в управление Фонда госимущества для приватизации трехзвездочный отель "Казацкий", который находится в центре Киева на Майдане Независимости.

отели Кабмин ФГИУ Украина
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Экономическая правда
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