Новости 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к американской финсистеме

Об отключении света. Вследствие тяжелой ситуации в энергосистеме применены экстренные отключения света в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице.

"Укрэнерго" ввел графики почасовых отключений в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей.

О Raiffeisen. Raiffeisen Bank International получил письменное предупреждение от Министерства финансов США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за его операций с Россией.

О ВВП Украины. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что экономика Украины будет расти в 2024 году на 3%, а в следующем - на 6%.

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О производителях нелегального табака. 14 мая, проведены обыски в пяти крупнейших отечественных производителей табака, в отношении которых есть подтвержденные сведения об их нелегальной деятельности.

О яхте Медведчука. Яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.

Эксклюзивы ЭП

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Ручной контроль и презумпция вины. Что происходит в Налоговой и почему власть не хочет ее реформировать?

В условиях огромного дефицита бюджета, когда государству нужно общаться с бизнесом о неизбежности повышения налогов, власти закрывают глаза на нереформированную налоговую службу. А реформировать есть что. (укр)

Аварийные отключения по всей Украине: почему выключают свет и как помочь энергосистеме?

Энергоэффективность и разумное потребление должны стать новой традицией и обязанностью всех украинцев. На что следует обратить внимание в первую очередь? (укр)