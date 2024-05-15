Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки – Зеленский
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Малави Лазарусом Чакверой заявил, что Киев готов быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети X.
"Провел телефонный разговор с Президентом Малави Лазарусом Чакверой. Поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность присоединиться к восстановлению справедливого мира на Саммите мира в Швейцарии.
Также обсудили двусторонние отношения. Поручили командам подготовить предложения для расширения сотрудничества. У нас есть перспективные направления: цифровизация и ИТ, образование, продовольствие", - написал президент.
Напомним:
Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine.
Экономическая правда