Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Малави Лазарусом Чакверой заявил, что Киев готов быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети X.

"Провел телефонный разговор с Президентом Малави Лазарусом Чакверой. Поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность присоединиться к восстановлению справедливого мира на Саммите мира в Швейцарии.

Также обсудили двусторонние отношения. Поручили командам подготовить предложения для расширения сотрудничества. У нас есть перспективные направления: цифровизация и ИТ, образование, продовольствие", - написал президент.

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Напомним:

Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine.

Экономическая правда

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