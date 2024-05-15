Rheinmetall планирует построить в Украине предприятие по производству систем ПВО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, которое будет специализироваться на системах противовоздушной обороны.

Об этом заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер во время общего собрания компании, передает проект German Aid to Ukraine в X.

На данный момент точная дата начала строительства совместного предприятия не объявлена. Согласно сообщению, вероятно, пройдет не менее 1-2 лет, прежде чем начнется производство.

Как отмечает Милитарный, предприятие будет выполнять, в частности, функции ремонтной базы для зенитных систем, которые Германия передала Украине, в частности IRIS-T SL, Skynex 30 и Gepard.

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Напомним:

В этом году немецкая компания Rheinmetall ожидает, что ее мощность составит 700 000 снарядов в год, а в среднесрочной перспективе возрастет до 1,1 миллиона снарядов в год.

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Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.