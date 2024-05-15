Американский миллиардер МакКорт готовит заявку на приобретение TikTok

Американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, магнат в сфере недвижимости с амбициями по улучшению интернета, заявил, что планирует создать консорциум для участия в тендере на активы платформы TikTok в США.

Об этом пишет Bloomberg.

"Бывший владелец бейсбольной компанды Los Angeles Dodgers и исполнительный директор инвестиционной компании McCourt Global, является маловероятным претендентом на платформу, принадлежащую китайской ByteDance Ltd. Американские активы TikTok оцениваются аналитиками Bloomberg Intelligence в 35-40 миллиардов долларов", - пишет агентство.

Решение президента США Джо Байдена заставить китайскую материнскую компанию TikTok продать приложение в США или столкнуться с запретом, вдохновило целый ряд персонажей на обсуждение потенциальных предложений.

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Бывший министр финансов США Стив Мнучин заявил, что он "очень заинтересован" в приложении, а Эрик Шмидт, бывший исполнительный директор Google, сказал, что он также рассматривал возможность участия в тендере в прошлом.

Компания ByteDance, которая оспаривает закон США в суде, заявила, что не намерена продавать этот актив.

МакКурт, который в 2012 году продал Dodgers примерно за 2 миллиарда долларов, в последнее время пытается восстановить социальные медиа с помощью инициативы под названием Project Liberty. Группа, публично объявленная в 2021 году, имеет целью побороться с Meta Platforms Inc. и другими интернет-гигантами. В этом году МакКурт выделил 500 миллионов долларов на эту инициативу.

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"Мы рассматриваем это потенциальное приобретение как невероятную возможность катализировать альтернативу нынешней технологической модели, которая колонизировала интернет", - сказал МакКурт. Цель состоит в том, чтобы перевести TikTok на протокол с открытым исходным кодом и дать американским пользователям больше контроля над своей информацией.

Пока не понятно, получил ли проект какое-то финансирование.

Напомним:

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.

Платформа TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США с целью заблокировать закон, подписанный Байденом, который обязывает продать соцсеть, которой пользуются 170 млн американцев, или запретить ее.

Экономическая правда