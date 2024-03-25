Минюст хочет национализировать имущество экс-министра Табачника

укринформ

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Табачнику Дмитрию Владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Табачник после событий Революции Достоинства выехал за пределы Украины и на сегодняшний день находится на временно оккупированных территориях.

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Экс-министр вел подрывную деятельность против Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения, контактируя с представителем российской спецслужбы.

Кроме этого, уже во время большой войны вместе с представителями высших органов власти РФ, он организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.

"Табачник выражает свою позицию в сторону поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора - т. н. "денацификации Украины", активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций", - резюмировали в Минюсте.

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Напоминаем:

21 марта Дмитрия Табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признали виновным по трем статьям УК: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.