Аварийные отключения света действуют во всех регионах – "Укрэнерго"

Компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии. Позже "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Об этом компания сообщила в Facebook.

"Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы.

Пожалуйста, наберитесь терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - говорится в сообщении.

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Об аварийных отключениях по указанию Укрэнерго также сообщают облэнерго - в частности, Сумыоблэнерго, Винницаоблэнерго и Львовоблэнерго.

"Экстренные отключения света... Дефицит", - написал в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Также об аварийных отключениях в области сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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"Сейчас временно без света 43,8 тыс бытовых потребителей и 2,7 тыс юридических", - написал он.

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях в Киеве и области, а также - в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, по распоряжению НЭК Укрэнерго.

"Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.

Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - заявили в компании.

Дополнено.

Позже"Укрэнерго" официально заявило, что 14 мая, с 21:00 до 24:00, вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания.

При этом 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00, отметили в компании.

Экономическая правда