В первом квартале этого года Госстат фиксирует падение экспорта и рост импорта

В первом квартале 2024 года экспорт товаров из Украины составил 10 млрд долл, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, зато импорт товаров вырос на 1,7% в годовом выражении - до 15,9 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Отмечается, что отрицательное сальдо за первые три месяца этого года составило более 5,91 млрд долл. За тот же период 2023 года отрицательное сальдо составляло 5,35 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63 (за первый квартал 2023 года - 0,66).

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За І квартал 2024 року експорт товарів становив 97,2% порівняно із І кварталом 2023 року, імпорт – 101,7%.

Негативне сальдо склало 5914,3 млн дол. (за І квартал 2023 року також негативне – 5356,4 млн дол.).https://t.co/EaimAeEzmo pic.twitter.com/eBPDp22fjg — Держстат України (@Ukrstat) May 15, 2024

В то же время экспорт черных металлов вырос на 28%, масла - на 4,2%, однако на 16% сократился экспорт зерновых из Украины. Также значительно упал (на 61,7%) экспорт электрических машин до 179,9 млн долл.

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Кроме того, Украина значительно нарастила импорт транспорта на 39% до 1,88 млрд долл, но импорт нефтепродуктов упал на 46% до более 2 млрд долл.

Добавляется, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

Напомним:

За почти 9 месяцев функционирования "Украинского морского коридора" почти 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов.