Стоимость акций грузинских компаний падает после принятия закона об "иноагентах"

После принятия парламентом Грузии закона об "иноагентах" в третьем чтении и на фоне многотысячных протестов стоимость акций грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже снижается.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Так, по состоянию на 17:40 по тбилисскому времени, темп падения стоимости акций Bank of Georgia group превышает 13%, TBC Bank Group - 14%, Georgia Capital - около 8%.

"Всего за последние две недели капитализация Bank of Georgia уменьшилась на 1,5 миллиарда лари. Можно представить, что произойдет в случае введения санкций или заморозки американской и европейской помощи?

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Представители крупного бизнеса, проснитесь и подайте свой голос!" - заявил соучредитель Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе.

Отмечается, что похожая картина просматривается по грузинскому лари, который обесценился к доллару на 4,6 тетри, к евро на 5.7 тетри (в системе Bloomberg к вечеру 15 мая доллар стоит 2.7922 лари).

Напомним:

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14 мая парламент Грузии принял в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, который в тот же день был в Грузии, предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

МИД Великобритании заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе.

Экономическая правда