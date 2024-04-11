ВАКС конфисковал имущество экс-министра Табачника
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к бывшему министру образования времен Януковича Дмитрию Табачнику.
Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
Отмечается, что у Табачника конфисковали все имущество, которое было или прямо записано на него, или которое он записал на свою мать:
- половину квартиры на Ярвалу в Киеве;
- 5 земельных участков в элитном Козине;
- дом в Козине на берегу Днепра площадью 672 квадрата;
- почти 144 тысяч долларов на счету в банке;
- право на компенсацию 40,6 млн грн;
- право требования к одному из банков на 191 тысячу грн.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
21 марта Дмитрия Табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признали виновным по трем статьям УК: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.
Экономическая правда