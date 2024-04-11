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ВАКС конфисковал имущество экс-министра Табачника

Четверг, 11 апреля 2024, 12:53 - Алексей Павлыш
 
Дмитрий Табачник
укринформ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к бывшему министру образования времен Януковича Дмитрию Табачнику.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Отмечается, что у Табачника конфисковали все имущество, которое было или прямо записано на него, или которое он записал на свою мать:

  • половину квартиры на Ярвалу в Киеве;
  • 5 земельных участков в элитном Козине;
  • дом в Козине на берегу Днепра площадью 672 квадрата;
  • почти 144 тысяч долларов на счету в банке;
  • право на компенсацию 40,6 млн грн;
  • право требования к одному из банков на 191 тысячу грн.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

21 марта Дмитрия Табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признали виновным по трем статьям УК: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.

Экономическая правда

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