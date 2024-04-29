Фонд госимущества за неделю привлек почти 60 миллионов на приватизационных аукционах
Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе провел 13 аукционов, на которых реализовал активы на 59,22 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
"С 22-26 апреля Фонд госимущества провел 13 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе Рrozorro.Продажи на общую сумму 59,22 млн гривен. За право собственности на объекты соперничали 100 участников. Рост цены активов произошел в 1,8 раза", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самым дорогим лотом недели стал единственный имущественный комплекс ГП "Инжэксстрой", который был продан за 27,5 млн грн. Стоимость актива выросла в 4,5 раза.
На этой неделе Фонд госимущества намерен провести 16 приватизационных аукционов. Среди активов, выставленных на торги, имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, админздания, гаражи и автомобиль – Audi, модель А8, стартовая цена которого составляет 393,4 тыс грн.
На этой неделе ФГИУ выставил на продажу единый имущественный комплекс ГП "Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства Львовдипрокоммунстрой". В состав имущественного комплекса входят 6 объектов недвижимого имущества и 59 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника). Общая площадь всех построек и сооружений составляет 899,2 кв. м. Стартовая цена – 255,2 тыс грн.
Напомним:
Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион единый имущественный комплекс Николаевского государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Стартовая цена – 11,39 млн грн без НДС.