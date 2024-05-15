ОПЕК и IEA снова разошлись в прогнозах спроса на нефть: разрыв вырос до 1,15 миллиона баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (IЕА) сократило свой прогноз роста спроса на нефть на 2024 год, увеличив разрыв с группой нефтепроизводителей ОПЕК в плане ожиданий относительно перспектив мирового спроса на нефть в этом году.

Об этом пишет Reuters.

Разногласия между IЕА и ОПЕК посылают разные сигналы относительно прочности нефтяного рынка в 2024 году и, в долгосрочной перспективе, относительно скорости перехода мира на более чистое топливо, пишет агентство.

В ежемесячном отчете IЕА говорится, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки - это на 140 тыс баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза, в основном из-за слабого спроса в развитых странах ОЭСР.

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IЕА заявило, что снижение прогноза на 2024 год связано со слабой промышленной активностью и мягкой зимой, снижающей потребление газойля, особенно в Европе, где сокращение доли дизельных автомобилей уже привело к снижению потребления.

В то же время ОПЕК подтвердила свои ожидания, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки в 2024 году.

Разница в прогнозах в 1,15 млн баррелей в сутки составляет около 1% мирового спроса.

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Разрыв между IЕА и ОПЕК сейчас еще больше, чем в начале этого года, когда анализ Reuters показал, что разница в 1,03 млн баррелей в сутки в феврале была самой большой по крайней мере с 2008 года

Кроме этого, IЕА и ОПЕК расходятся во взглядах на перспективы спроса в средне- и долгосрочной перспективе.

IЕА ожидает, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году. А ОПЕК считает, что использование нефти будет расти в течение следующих двух десятилетий и не прогнозирует пика.

Экономическая правда