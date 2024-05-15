Из-за обстрела на Днепропетровщине погибли двое железнодорожников

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"Укрзализныця" заявила, что в среду в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое осмотрщиков-ремонтников вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения.

Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким. Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневный нелегкий труд", - заявили в госкомпании.

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Экономическая правда