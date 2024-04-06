Доля горючего для авиации Дании может происходить из России - СМИ

По крайней мере часть топлива, которое используют самолеты Воздушных сил Дании, вероятно происходит из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном материале Danwatch и Ekstra Bladet.

Журналисты получили основания предполагать, что российское происхождение могли иметь почти 2 млн литров авиатоплива, которое закупили для Воздушных сил, хотя формально его приобрели у других продавцов.

Несколько документов, полученных изданиями, свидетельствуют, что часть топлива поставщики закупали в аэропорту Стамбула и у турецкой компании BP. Данные аналитической компании Datadesk свидетельствуют, что эта компания торгует с индийской Nayara Energy, в которой есть доля собственности "Роснефти". В дополнение известно, что более 50% всего импорта топлива в Турцию поступает из России.

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В BP не захотели комментировать конкретный запрос журналистов, но в прошлом компания не отрицала факта, что торгует с Nayara Energy.

Журналисты выяснили, что в армии не проводили детальных исследований по поводу происхождения топлива – кроме того, что с мая 2022 года закупочное агентство FMI требует от поставщиков расписку, что они заботятся о соблюдении западных санкций.

Формально FMI может просить у поставщиков сертификат о происхождении топлива, но поскольку подавляющее большинство топлива проходит через датский НПЗ, его могут указывать как источник происхождения.

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В FMI в ответе на запрос фактически признали, что не могут установить, не проходила ли какая-то доля топлива через предприятие в Индии, где имеет долю собственности "Роснефть", и сравнили покупку топлива с тем, как заправляют авто на АЗС.

Напомним, в НАТО непублично озвучивали оценки, что украинские удары вывели из строя минимум 10% нефтепереработки в России.

Также получила огласку информация, что немецкие компании якобы участвуют в строительных работах в оккупированном Мариуполе.

Европейская правда