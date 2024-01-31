Рыночная стоимость Novo Nordisk превысила 500 миллиардов долларов

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Датская фармкомпания Novo Nordisk, которая выпускает препарат от диабета и для похудения Wegovy и его аналог Ozempic, стала второй в Европе компанией, чья рыночная стоимость превысила 500 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Novo Nordisk пересекла этот рубеж в среду, достигнув уровня, которого достигла только "империя роскоши" LVMH.

"Датская фармацевтическая компания опередила гиганта по производству товаров роскоши, оказавшись в центре внимания после того, как препараты Wegovy и Ozempic доказали, что они могут помочь людям сбросить нежелательный вес.

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Прибыли Novo вызвали новый оптимизм, поскольку компания заявила, что доход может вырасти на 26% в этом году, а операционная прибыль - на 29%", - пишет агентство.

Прибыль Novo Nordisk в прошлом квартале выросла на 62%, до 3,2 млрд долларов, что совпало с оценками аналитиков. Акции компании за 2023 год выросли на 60%. На торгах в Копенгагене 31 января ценные бумаги прибавили 4,1%.

В 2023 году компания объявила об инвестициях в размере 8,7 млрд долл, чтобы укрепить свои производственные мощности, отмечает Bloomberg. В то же время аналитики агентства ожидают, что в течение следующих 12 месяцев акции компании упадут примерно на 3%.

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Экономическая правда