Частка пального для авіації Данії може походити з Росії - ЗМІ

Принаймні частина пального, яке використовують літаки Повітряних сил Данії, ймовірно походить з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному матеріалі Danwatch та Ekstra Bladet.

Журналісти отримали підстави припускати, що російське походження могли мати майже 2 млн літрів авіапального, яке закупили для Повітряних сил, хоча формально його придбали у інших продавців.

Кілька документів, отриманих виданнями, свідчать, що частину пального постачальники закуповували в аеропорту Стамбула та у турецької компанії BP. Дані аналітичної компанії Datadesk свідчать, що ця компанія торгує з індійською Nayara Energy, у якій є частка власності "Роснєфті". На додачу відомо, що понад 50% всього імпорту пального до Туреччини надходить з Росії.

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У BP не захотіли коментувати конкретний запит журналістів, але у минулому компанія не заперечувала факту, що торгує з Nayara Energy.

Журналісти з’ясували, що в армії не проводили детальних досліджень з приводу походження пального – окрім того, що з травня 2022 року закупівельне агентство FMI вимагає від постачальників розписку, що вони дбають про дотримання західних санкцій.

Формально FMI може просити у постачальників сертифікат про походження пального, але оскільки переважна більшість пального проходить через данський НПЗ, його можуть вказувати як джерело походження.

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У FMI в відповіді на запит фактично визнали, що не можуть встановити, чи не проходила якась частка пального через підприємство в Індії, де має частку власності "Роснєфть", та порівняли купівлю пального з тим, як заправляють авто на АЗС.

Нагадаємо, у НАТО непублічно озвучували оцінки, що українські удари вивели з ладу мінімум 10% нафтопереробки в Росії.

Також набула розголосу інформація, що німецькі компанії нібито беруть участь в будівельних роботах в окупованому Маріуполі.

Європейська правда