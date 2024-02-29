Дания выделила почти 1,5 миллиона долларов на помощь в восстановлении Украины
Правительство Дании выделяет грант на 1,45 миллиона долларов для поддержки сотрудничества с украинскими городами в восстановлении страны.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Дании.
"Правительство Дании предоставляет дополнительный грант в размере 10 миллионов датских крон для усиления датско-украинского муниципального сотрудничества в восстановлении Украины", — говорится в сообщении.
Деньги пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса и Копенгагена и украинскими городами Львов, Киев и Николаев.
Напомним:
Ранее, в Фонд поддержки энергетики Украины поступила первая часть взноса от Дании в размере 4 миллионов евро.
В марте 2023 года председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подписали меморандум о восстановлении Николаевской области.