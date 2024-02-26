Дания закрыла расследование подрыва на "Северных потоках"

Совместное расследование взрывов на "Северных потоках", которое проводили полиция Копенгагена и Служба безопасности и разведки Дании (PET), завершено. Расследование закрыли из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела.

Об этом говорится в заявлении полиции.

"В Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи со взрывами "Северного потока-1" и "Северного потока-2", поэтому полиция Копенгагена приняла решение о завершении уголовного расследования взрывов.

Полиция Копенгагена в сотрудничестве с PET проводила расследование взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые произошли за пределами территориальных вод Дании", - говорится в заявлении.

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Расследование пришло к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании, поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов.

"При этом PET продолжает следить за развитием ситуации и вместе с другими соответствующими органами власти инициирует меры, которые сочтет необходимыми для защиты критической инфраструктуры Дании", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве "Северного потока" в сентябре 2022 года из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу.

В сентябре 2023 года следователи надеялись завершить расследование Швеции по взрывам на "Северных потоках" до конца 2023 года.

Взрывы на трассах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

Совет нацбезопасности США также не подтвердил "проукраинский след".

А в конце апреля вооруженные силы Дании заявили о наличии доказательств, что российское военное спецсудно находилось возле газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

Экономическая правда