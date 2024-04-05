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Япония расширила санкции против РФ, запретив экспорт более 160 промтоваров

Пятница, 5 апреля 2024, 11:51 - Артур Крыжный

Япония расширит свой запрет на экспорт в Россию, включив в него 164 дополнительных промышленных товара, таких как литий-ионные батареи, газовые трубы и моторное масло.

Об этом сообщило министерство торговли Японии, пишет The Asahi Shimbun.

Последнее дополнение к японскому списку экспортного контроля в рамках санкций против действий Москвы в Украине, включает также термостаты, изделия из нитроцеллюлозы и деревообрабатывающие станки. Оно вступит в силу 17 апреля, сообщило министерство.

Запрет на импорт российских алмазов для непромышленного использования, о котором было объявлено после виртуальной встречи Японии и других стран G7 с Президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре, начнет действовать 10 мая.

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Напомним:

Японское правительство объявило о введении санкций против 135 российских и связанных с РФ компаний и физических лиц, которые помогали России обходить санкционные ограничения. Пакет также содержит запрет импорта непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

Япония санкции Россия РФ
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