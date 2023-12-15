Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Японський уряд оголосив про запровадження санкцій проти 135 російських та повʼязаних з РФ компаній та фізичних осіб, які допомагали Росії обходити санкційні обмеження. Пакет також містить заборону імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року.
Про це йдеться у заяві Мінекономіки Японії.
Зазначається, що санкції розширили щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.
Так, в оприлюдненому списку фігурують заступник міністра оборони Тетяна Шевцова, омбудсмен Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та ще тридцять російських цивільних та військових діячів, а також 43 дослідницькі та виробничі компанії російського ВПК.
Також Японія ввела санкції проти 16 персон, причетних до анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Так, під японські санкції тільки зараз потрапили два фігуранти справи про збитий малазійський "Боїнг" і вбивство 298 осіб.
Крім цього, у заяві йдеться про заморожування активів осіб та компаній, пов'язаних із РФ. Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до "вторгнення в Україну, або дестабілізації східних і південних регіонів України".
Нагадаємо:
Японія з 9 серпня ввела заборону на експорт до РФ автомобілів із двигунами понад 1,9 л, гібридних машин і електромобілів. Під заборону також потрапить ввезення в Росію яхт, поїздів, виробів з металів і скла, тканин.
Економічна правда