Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ

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Японський уряд оголосив про запровадження санкцій проти 135 російських та повʼязаних з РФ компаній та фізичних осіб, які допомагали Росії обходити санкційні обмеження. Пакет також містить заборону імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року.

Про це йдеться у заяві Мінекономіки Японії.

Зазначається, що санкції розширили щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.

Так, в оприлюдненому списку фігурують заступник міністра оборони Тетяна Шевцова, омбудсмен Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та ще тридцять російських цивільних та військових діячів, а також 43 дослідницькі та виробничі компанії російського ВПК.

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Також Японія ввела санкції проти 16 персон, причетних до анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Так, під японські санкції тільки зараз потрапили два фігуранти справи про збитий малазійський "Боїнг" і вбивство 298 осіб.

Крім цього, у заяві йдеться про заморожування активів осіб та компаній, пов'язаних із РФ. Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до "вторгнення в Україну, або дестабілізації східних і південних регіонів України".

Нагадаємо:

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Японія з 9 серпня ввела заборону на експорт до РФ автомобілів із двигунами понад 1,9 л, гібридних машин і електромобілів. Під заборону також потрапить ввезення в Росію яхт, поїздів, виробів з металів і скла, тканин.

Економічна правда