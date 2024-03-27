Всемирный банк одобрил для Украины заем на $1,5 миллиарда под гарантии Японии и Британии

Совет директоров Всемирного банка одобрил для Украины заем для поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) в размере 1,5 млрд долларов США.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Средства будут предоставлены под гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) объемом 984 млн долларов США и под гарантию Великобритании на сумму 516 млн долларов США".

Прямая речь министра финансов Украины Сергей Марченко: "Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, которые оказывают беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения.

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Учитывая вызовы, вызванные широкомасштабной вооруженной агрессией России, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского правительства. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета".

Детали: В публикации добавляют, что одновременно с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы, из японских средств Соглашением о займе DPL предусмотрена капитализация процентов в сумме 99,54 млн долларов США.

Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже до конца марта этого года.

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Справка: Проект DPL – это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единым траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Главные направления реформ касались совершенствования корпоративного управления, стимулирования возобновляемого энергогенерирования, внедрения аграрных нот, как нового инструмента для получения финансирования фермерами, укрепления финансового сектора через улучшение доступа бизнеса к финансированию (по программе "Доступные кредиты 5-7-9").

А также имплементации таможенного и налогового опыта ЕС в украинское законодательство, улучшение фискальной политики и регулирования рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности заказчиков в системе электронных закупок.

Украинская правда