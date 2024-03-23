В Японии продолжается фондовый бум

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Японские акции продолжают расти даже несмотря на первое за долгое время повышение учетной ставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Признаки того, что дефляция закончилась, побуждают инвесторов делать все большие ставки на экономический рост Японии, в то время как ослабление иены продолжает стимулировать экспортеров, таких как Toyota Motor Corp. и Canon Inc.

В обычных условиях, повышение ставки центральными банками должно было бы нанести ущерб большинству акций, поскольку они, как правило, приводят к росту стоимости заимствований.

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Но это не касается сегодняшней ситуации в третьей экономике мира: возвращение инфляции заставило Банк Японии отказаться от своего арсенала радикальных мер монетарного смягчения, в том числе от последнего в мире режима отрицательных ставок, впервые с 2007 года.

Официальный призыв к компаниям повысить доходность акционеров привлек массу средств из-за рубежа, а скачок японского фондового индекса Nikkei 225 Stock Average выше 40 тыс. до исторических максимумов привел к тому, что японские граждане сделали ставку на большие прибыли.

Япония была фаворитом среди инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе накануне заседания Банка Японии, 67% из которых ожидали, что ее экономика укрепится в следующие 12 месяцев.

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Теперь вопрос заключается в том, когда центральный банк Японии может предпринять дальнейшие политические меры. Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Bloomberg, 29 из 47 опрошенных аналитиков ожидают, что Банк Японии снова повысит ставки до октября.

Если ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок усилятся, инвесторы могут попытаться купить компании, которые больше зависят от внутреннего спроса и на которые меньше влияют изменения ставок, при этом продать компании, которые больше зависят от внешнего спроса и чувствительны к изменениям ставок.

Напомним:

Япония положила конец последнему в мире режиму отрицательных ставок - Банк Японии впервые с 2007 года поднял целевой диапазон ставки краткосрочного заимствования до 0,0% - 0,1%.

Экономическая правда