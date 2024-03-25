Япония передала Украине технику для мелиоративных работ

фото: минагрополитики

Украина получила от Японии 25 единиц техники Komatsu для мелиоративных работ.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины.

Технику Украина получила в рамках Проекта международной технической помощи "Программа экстренного восстановления", "Неотложная поддержка аграрного сектора", который финансируется правительством Японии при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

"Колесные и гусеничные экскаваторы, универсальные экскаваторы-погрузчики и бульдозеры переданы водохозяйственным организациям Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ", - говорится в сообщении.

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15 единиц этой техники на прошлой неделе передано водохозяйственным организациям Одесской области.

Кроме Одесской области, японскую технику уже получили водохозяйства Запорожской области (три единицы) и Ровенской области (семь единиц).

фото: минагрополитики

"В целом правительство Японии в рамках Проекта поддержки аграрного сектора поставит государственным эксплуатационным организациям Госрыбагентства более 90 единиц современной техники ведущих японских и мировых производителей - экскаваторов, тракторов, бульдозеров, кранов, тралов, тягачей, пикапов, косилок, земснарядов.

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Эта техника должна существенно улучшить эффективность выполнения ремонтных и уходовых работ на объектах государственной мелиоративной инфраструктуры", - заявили в министерстве.

Экономическая правда