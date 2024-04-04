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Пассивная защита спасла половину подстанций "Укрэнерго" во время последних атак РФ

Четверг, 4 апреля 2024, 16:12 - Артур Крыжный

Во время последних массированных атак россиян "Укрэнерго" удалось спасти не менее половины оборудования подстанций благодаря пассивной защите.

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в комментарии "Укринформу".

"Защита себя оправдала, спасли не менее половины объектов от разрушения в течение этой серии атак", — сказал Кудрицкий.

Кроме того, "Укрэнерго" планирует и дальше наращивать системы пассивной защиты.

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"Это не одноразовый процесс, и не быстрый. Это огромные конструкции, обустройство которых требует огромных и финансовых, и человеческих ресурсов", — пояснил глава компании.

Напомним:

Российские войска 3 апреля впервые прицельно атаковали тыловую солнечную электростанцию.

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В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

Укрэнерго энергетика
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