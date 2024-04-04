Пассивная защита спасла половину подстанций "Укрэнерго" во время последних атак РФ

Во время последних массированных атак россиян "Укрэнерго" удалось спасти не менее половины оборудования подстанций благодаря пассивной защите.

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в комментарии "Укринформу".

"Защита себя оправдала, спасли не менее половины объектов от разрушения в течение этой серии атак", — сказал Кудрицкий.

Кроме того, "Укрэнерго" планирует и дальше наращивать системы пассивной защиты.

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"Это не одноразовый процесс, и не быстрый. Это огромные конструкции, обустройство которых требует огромных и финансовых, и человеческих ресурсов", — пояснил глава компании.

Напомним:

Российские войска 3 апреля впервые прицельно атаковали тыловую солнечную электростанцию.

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В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.