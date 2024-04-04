Пасивний захист врятував половину підстанцій "Укренерго" під час останніх атак РФ
Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький в коментарі "Укрінформу".
"Захист себе виправдав, врятували не менше половини об'єктів від руйнування протягом цієї серії атак", - сказав Кудрицький.
Крім того, "Укренерго" планує й далі нарощувати системи пасивного захисту.
"Це не одноразовий процес, і не швидкий. Це величезні конструкції, облаштування яких вимагає величезних і фінансових, і людських ресурсів", - пояснив очільник компанії.
Нагадаємо:
Російські війська 3 квітня вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію.
Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта.