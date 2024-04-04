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Пасивний захист врятував половину підстанцій "Укренерго" під час останніх атак РФ

Четвер, 4 квітня 2024, 16:12 - Артур Крижний
Під час останніх масованих атак росіян "Укренерго" вдалося врятувати не менше половини обладнання підстанцій завдяки пасивному захисту.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький в коментарі "Укрінформу". 

"Захист себе виправдав, врятували не менше половини об'єктів від руйнування протягом цієї серії атак", - сказав Кудрицький.

Крім того, "Укренерго" планує й далі нарощувати системи пасивного захисту.

"Це не одноразовий процес, і не швидкий. Це величезні конструкції, облаштування яких вимагає величезних і фінансових, і людських ресурсів", - пояснив очільник компанії.

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Нагадаємо:

Російські війська 3 квітня вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію.

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. 

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Укренерго енергетика
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