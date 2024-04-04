Пасивний захист врятував половину підстанцій "Укренерго" під час останніх атак РФ

Під час останніх масованих атак росіян "Укренерго" вдалося врятувати не менше половини обладнання підстанцій завдяки пасивному захисту.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький в коментарі "Укрінформу".

"Захист себе виправдав, врятували не менше половини об'єктів від руйнування протягом цієї серії атак", - сказав Кудрицький.

Крім того, "Укренерго" планує й далі нарощувати системи пасивного захисту.

"Це не одноразовий процес, і не швидкий. Це величезні конструкції, облаштування яких вимагає величезних і фінансових, і людських ресурсів", - пояснив очільник компанії.

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Нагадаємо:

Російські війська 3 квітня вперше прицільно атакували тилову сонячну електростанцію.

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта.

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